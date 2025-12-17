المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع نازحي غزة

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المنخفض الجوي في قطاع غزة كشف عن تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية وهشاشة البنية التحتية التي يعيش في ظلها النازحون.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف العائلات باتت في العراء، مع انهيار نحو 90% من مراكز الإيواء، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة.

وأوضح أنّ خطورة المنخفض الجوي تتزايد مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المواد الأساسية اللازمة للتعامل مع تداعياته، وفي مقدمتها الآليات والمعدات الخاصة بإقامة السدود وشفط وسحب المياه من مراكز الإيواء التي تعرضت للغرق، إضافة إلى منع إدخال الكرفانات والخيام اللازمة بشكل عاجل لاستبدال الخيام البالية والمهترئة، مؤكدًا أن الخيام لا تمثل حلًا حقيقيًا لواقع النزوح والمعاناة، لكنها تبقى احتياجًا ملحًا في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تترافق مع دمار واسع في البنية التحتية، خاصة شبكات الصرف الصحي، وانتشار النفايات في مختلف مناطق قطاع غزة.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تضييق الخناق على المواطنين من خلال توسيع مناطق الخطر يومًا بعد يوم، محذرًا من أن ذلك ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض في أنحاء القطاع.