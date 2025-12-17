الدفاع المدني بغزة يطلق استغاثة: الخيام أثبتت فشلها الكامل

جدد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، الدعوة العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وقال في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، مساء الأربعاء، إن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة، مطالبًا الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخال الخيام بشكل قطعي.

كما طالب بالبدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.

وسبق أن قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنَّ انهيار المباني المتضررة في قطاع غزة، بفعل الأحوال الجوية القاسية، يشكل خطرا بالغا على حياة السكان، ويؤدي إلى تفاقم الخسائر في الأرواح، في ظل اضطرار كثير من المدنيين إلى البقاء داخل هذه المباني الخطرة بسبب انعدام البدائل المتاحة.

وأكدت الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان استدامتها، لتلبية الاحتياجات العاجلة والمتوسطة الأمد، بما يشمل توفير الغذاء والمأوى والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الحيوية المتضررة.

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيصالها بسرعة ودون عوائق إلى جميع المناطق، بما يخفف من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.