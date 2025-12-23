ترامب: لن يتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي شخص يخالفني الرأي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يريد من الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، حال كانت الأسواق في وضع جيد.

وأضاف ترامب، في منشور عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «أي شخص يختلف معي لن يكون رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أبدًا»، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموًا بوتيرة فاقت التوقعات، رغم الضغوط الناتجة عن الإغلاق الحكومي الأخير، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتراجع أو تظل مستقرة حتى عند صدور أنباء إيجابية.

وأرجع ترامب هذا الوضع إلى توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل فوري للتصدي للتضخم المحتمل، قائلًا: «ما يعني أننا لن نحظى أبدًا بسوق مزدهرة مرة أخرى، كتلك الأسواق التي شهدناها في زمن ازدهار أمتنا ونموها».

وتابع: «الأسواق القوية، بل وحتى الأسواق الاستثنائية، لا تسبب التضخم، بل الغباء هو السبب! أريد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أن يخفض أسعار الفائدة إذا كان أداء السوق جيدًا، لا أن يدمر السوق دون داع».

وكان ترامب دخل في خلافات متكررة مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، بشأن خفض أسعار الفائدة وتوقيتاته، ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو المقبل.