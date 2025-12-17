الوطنية للانتخابات: تلقينا 24 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة بالـ55 دائرة

أعلن المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات 24 شكوى خلال اليوم الأول من عملية الاقتراع بالـ55 دائرة انتخابية في 13 محافظة بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب.

وأوضح المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال بث مباشر أجراه من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات للمتابعة مع رؤساء لجان المتابعة، أن الشكاوى تباينت بين:

-8 شكاوى ازدحام وتكدسات باللجان الانتخابية "تم الدفع باحتياطيين لسحب الكثافات"

-9 توجيه ناخبين "تم التأكد من عدم صحتهم"

-6 عدم السماح بدخول المناديب "تم السماح لجميع المناديب والتأكد من دخولهم للجان"

- شكوى رشوة "إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم"

وأكد بنداري أن جميع الشكاوى التي وصلت للهيئة عن طريق الخط الساخن أو الأحزاب السياسية تم التعامل معها فورا وحلها وإزالة المعوقات التي تعيق عملية التصويت.

وتُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.