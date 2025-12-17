مدرب زيمبابوي: لدينا أزمة قبل مواجهة مصر في أمم أفريقيا

كشف المدير الفني الروماني ماريو مارينيكا، مدرب منتخب زيمبابوي، عن صعوبات يواجهها الفريق قبل مواجهة مصر في الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2025. ويشارك منتخب زيمبابوي ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر وأنجولا وجنوب أفريقيا، في البطولة المقررة بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وأوضح مارينيكا، في تصريحات لصحيفة Newsday الزيمبابوية، أن المنتخب لم يخض أي مباريات ودية هذا الشهر، مكتفيًا بالتدريبات المحلية، دون اللاعبين المحترفين في أوروبا، ما أثر على تحضيرات الفريق. وقال: "لدينا أزمة قبل مواجهة مصر.. لم نتجمع كما خططنا يوم 8 ديسمبر، ولدينا فقط بعض اللاعبين المحليين والمحترفين في جنوب أفريقيا، وسنلتقي تقريبًا بـ 10 لاعبين فقط في المغرب، مع حصة تدريبية واحدة قبل المباراة".

وأكد المدرب أن الهدف ليس المشاركة فقط، بل المنافسة بقوة في البطولة، مضيفًا: "أؤمن بأن منتخب زيمبابوي قادر على تحقيق إنجاز لم يسبق له، لكن علينا التحرك بسرعة ووضع استراتيجية واضحة، ويجب على اللاعبين فهم مسؤولياتهم في كل مباراة".

وأختتم مارينيكا حديثه بدعوة جماهير بلاده للدعم، قائلًا: "دعونا نركز معًا لتحقيق ما نطمح إليه، وسنقدم 100% مما نستطيع على أرض الملعب".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع زيمبابوي يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.