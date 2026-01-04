هوت البورصة المصرية اليوم الأحد، حيث حقق المؤشر الرئيسي خسائر حادة، اقتربت به من مستوى 40 ألف نقطة.

وتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.23%، ووصل إلى مستوى 40898.15 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق آخر أسبوع في العام الماضي مرتفعا بنسبة 1.4%ن ووصل إلى 41828.97 نقطة.

وتصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية في حصيلة المكاسب خلال 2025، حيث قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 40.6% مضيفاً نحو 12088 نقطة بعدما قفز من مستوى 29740 نقطة في بداية تعاملات العام إلى مستوى 41828 نقطة في التعاملات.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 37.8%، مضيفاً نحو 14710 نقاط بعدما قفز من مستوى 36828 نقطة في بداية 2025، إلى نحو 51568 نقطة في تعاملات نهاية العام.

وأسهم في مكاسب الأسهم المدرجة على مدار تعاملات العام الماضي، عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات عام 2025 بنسبة 38.2% بمكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه.

وقفز رأس المال السوقي للشركات المدرجة من مستوى 2.169 تريليون جنيه في بداية تعاملات 2025، إلى مستوى 2.998 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات العام.