حلمي النمنم: متفائلون بعام جديد يحمل مؤشرات تحسن اقتصادي وحيوية سياسية

أعرب الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاؤله بالعام المقبل، في ضوء ما تشهده مصر من تطورات إيجابية على المستويين الاقتصادي والسياسي خلال عام 2025.

وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إن المؤشرات المعيشية بدأت تعكس تحسنًا ملموسًا، مشيرًا إلى تراجع أسعار بعض السلع الأساسية.

وشدد النمنم على أن هذا الأمر يعكس بداية انفراجة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشار إلى نجاح مصر في استضافة فعاليات دولية بارزة، من بينها حضور شخصيات عالمية في مناسبات كبرى أُقيمت في شرم الشيخ، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا أن هذه الأحداث تعكس عودة قوية لمكانة مصر على الساحة الدولية.

وأوضح أن التصنيف الدولي لمصر في ملف حقوق الإنسان شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الجاري، وكذلك ما شهدته الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك جولات الإعادة والطعون القضائية والاعتراضات، يمثل دليلًا واضحًا على وجود حيوية سياسية داخل المجتمع.