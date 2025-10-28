الحمصاني: رئيس الوزراء تابع إحياء فنار بورسعيد التاريخي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع محافظ بورسعيد لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمحافظة، والتي تستهدف جذب القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON E، أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، مشيرًا إلى أن أبرزها تطوير فندق بورسعيد (هلنان سابقًا)، ومشروع إعادة إحياء فنار بورسعيد التاريخي، إلى جانب استغلال أرض مشروع خان الخليلي لإقامة مشروعات سكنية وسياحية متكاملة.

وشهد الاجتماع، الذي حضرته وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ومحافظ بورسعيد، استعراض خطة تطوير فندق بورسعيد الواقع عند نقطة التقاء البحر المتوسط بقناة السويس، ويضم 202 غرفة وجناحًا، مع عروض من شركات لتوسعة الفندق وتحويله إلى واجهة سياحية متميزة. كما تناول الاجتماع مشروع تحويل فنار بورسعيد — أول فنار خرساني في العالم بُني عام 1869 — إلى مزار سياحي تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، إلى جانب خطة إنشاء فندق عالمي جديد بالشراكة مع هيئة قناة السويس.