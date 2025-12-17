الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية ، اليوم الأربعاء ، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه الجمهورية اللبنانية.

وأضافت أنه عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية كمينًا محكمًا في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبيّن أنها تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي"، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيدًا لتهريبها عبر الحدود.

وأشارت إلى مصادرة المضبوطات أصولًا، ونقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، لافتة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني.

على صعيد أخر ، أفادت الوزارة بأن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو أنور ناصر هندي، بعد متابعة ورصد تحركاته، لثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة، تضمنت تصفية الأسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك في ريفَي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد".

وأضافت الوزارة ، في بيان ، أن التحقيقات أظهرت أن "المذكور تطوّع لدى ميليشيا "صقور الصحراء" الطائفية عام 2014، ثم انتقل عام 2016 إلى ميليشيا "مغاوير البحر" المدعومة من روسيا، كما تبين تورطه بعد الإطاحة بالنظام البائد في أنشطة غير مشروعة، شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة".

ووفق البيان ، "أُحيل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".