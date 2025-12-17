رئيسة وزراء اليابان تتطلع لمقابلة ترامب وسط توتر مع الصين حول تايوان

أعربت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، عن أملها في مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأسرع وقت ممكن، في ظل رد فاتر من البيت الأبيض، بينما يستمر الخلاف بين اليابان والصين بسبب تصريحاتها بشأن تايوان، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت تاكايشي في مؤتمر صحفي إن اليابان والولايات المتحدة تتواصلان باستمرار على مستويات متعددة، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية أظهرت مرارًا التزامها تجاه التحالف الأمني الياباني-الأمريكي.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه العلاقات اليابانية-الصينية توترًا متزايدًا، بعد أن صرحت تاكايشي في البرلمان بأن غزو الصين لتايوان قد يمثل "موقفًا يهدد البقاء"، وأنه بمثابة تبرير قانوني لنشر اليابان لقواتها في المنطقة.





