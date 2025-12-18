اللجنتان العربية في المجلس الوطني وفلسطين في البرلمان الأردني تستعرضان مستجدات الأوضاع

استعرضت اللجنتان "الأخوة العربية في المجلس الوطني الفلسطيني"، وفلسطين في مجلس النواب الأردني"، في العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليم عموما.

وأكد الجانبان وحدة الموقف الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ورفض مخططات التهجير، وإقامة الدولة المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وثمن وفد لجنة "الأخوة العربية"، مواقف المملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية بما فيها القدس، معربين عن تقديرهم لمجلس النواب ورئاسته وكافة أعضائه في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود، موقف الأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى جميع أعضاء مجلس النواب والشعب الأردني، وأن مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ثابتة وراسخة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منددا بانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خلافا للوصاية الهاشمية.

وأكد الجانبان، التنسيق بين المجلسين على كافة الأصعدة والمجالات البرلمانية، التي أرست دعائمها القيادتان في البلدين الشقيقين، والتأكيد في ذات الوقت على التنسيق الدائم والمشترك للوصول لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والأردني.