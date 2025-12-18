 فلسطين: الاحتلال ينكل بشابين ويصدم مركبة ومستعمرون يهاجمون أخرى في الخليل - بوابة الشروق
الخميس 18 ديسمبر 2025 5:18 ص القاهرة
فلسطين: الاحتلال ينكل بشابين ويصدم مركبة ومستعمرون يهاجمون أخرى في الخليل

وفا
نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 4:30 ص | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 4:30 ص

نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بشابين واعتدت عليهما بالضرب، وألحقت أضرارا بمركبة بعد صدمها بشكل متعمد، فيما هاجم مستعمرون بالحجارة مركبة أخرى بالخليل.

وذكر مراسل وفا، أن قوات الاحتلال، اقتحمت خربة دير رازح جنوب الخليل، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، واعتدت بالضرب على شابين من سكان المنطقة ونكلت بهما.

كما اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وصدمت آلياتها مركبة فلسطينية بشكل متعمد، وألحقت بها أضرارا، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، هاجم مستعمرون مسلحون مركبة أحد المواطنين من عائلة جرادات بالحجارة، على مدخل بلدة بني نعيم شرقا، ما أدى إلى تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها.

 


