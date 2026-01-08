آثار المصحف الذي ظهر بحوزة زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية الجديد، أثناء حفل تنصيبه، تفاعلا واسعا فوراء هذا الكتاب تحديدا قصة تاريخية.

النسخة التي استخدمها زهران ممداني في حفل تنصيبه في 1 يناير الجاري معروضة الآن في نيويورك، ويعود تارخيها إلى القرن الثامن عشر؛ وتنتمي حاليا إلى مركز شومبرج للأبحاث التابع لمكتبة نيويورك العامة.

كانت المخطوطة إحدى مصحفين وضع ممداني يده عليهما عندما أدى اليمين الدستورية ليصبح أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، أما المصحف الآخر فكان ملكًا لجده، واستُخدم مصحفا ثالثا، يعود لجدته، في حفل تنصيبه في وقت لاحق من ذلك اليوم، عندما أدى ممداني اليمين مرة أخرى في قاعة مدينة نيويورك، وفقا لمنصة ذا ناشيونال.

يُطلق على هذه النسخة حاليا اسم "قرآن الشعب"، وهي معروضة في الفرع الرئيسي لمكتبة نيويورك العامة في براينت بارك، إلى جانب صور من حفل أداء اليمين الذي أقيم في محطة مترو أنفاق تحت مبنى بلدية مدينة نيويورك.

"القرآن هو أقدس نص في الإسلام، وعلى مر القرون، كلف الحكام الأثرياء ومحبو الكتب بصنع نسخ فاخرة، حيث حولت الزخارف والخطوط المخطوطات إلى أعمال فنية، معززة بمواد ثمينة مثل الذهب، وهذا المصحف يتميز بتاريخه وبساطته، فقد نُسخ في سوريا العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر وكُتب في الأساس بالحبر الأسود، مع استخدام الحبر الأحمر لتسليط الضوء على التقسيمات البنيوية للنص". هذا ما جاء في وصف مصاحب للنسخة في المكتبة.

وقال مامداني، الذي شارك الخبر على إنستجرام، إن القرآن "أصبح الآن ملكا لجميع سكان نيويورك كجزء من الفصل التالي لمدينتنا".

يُعدّ مامداني أول رئيس بلدية لمدينة نيويورك يستخدم القرآن الكريم خلال حفل تنصيبه، وإلى جانب كونه أول رئيس بلدية مسلم، فهو أيضا أول شخص مولود في إفريقيا يشغل هذا المنصب.

وقالت هبة عابد، أمينة قسم دراسات الشرق الأوسط والإسلامية في مكتبة نيويورك العامة، إن أهمية هذه النسخة من المصحف تتجاوز بكثير جمال صفحاته، كما أنه مصحف قريب من الناس، ليس فقط بسبب بساطة صنعه، ولكن أيضا لأنه جزء من أكبر نظام مكتبات عامة في البلاد.

وأضافت: "لا تكمن أهمية النسخة في الفخامة، بل في سهولة الوصول إليها، ونأمل أن تلهم المزيد من سكان نيويورك لاستكشاف التنوع الغني لمجموعاتنا الشرق أوسطية والإسلامية."