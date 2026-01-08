زيلينسكي: الوثيقة الثنائية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن نص الضمان الأمني الثنائي بين كييف وواشنطن "جاهز بشكل أساسي" ليتم الانتهاء منه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسعت أوكرانيا إلى الحصول على ضمانات قوية تلزم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين بتقديم المساعدة لأوكرانيا إذا غزتها روسيا مرة أخرى، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويتفاوض مبعوثون أوكرانيون وأمريكيون، برفقة تحالف من حلفاء أوكرانيا في باريس هذا الأسبوع لتسوية الخلافات المتبقية في إطار السلام الذي تسعى واشنطن إلى التوصل إليه مع كييف قبل تقديمه إلى روسيا. وأيدت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، فكرة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا للمرة الأولى.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس": "الوثيقة الثنائية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة الآن بشكل أساسي لوضع اللمسات الأخيرة على أعلى مستوى مع الرئيس (ترامب)".

وأضاف أن اجتماعات ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، في باريس تناولت "قضايا معقدة" ضمن إطار العمل الجاري بحثه لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات وأن كييف قدمت حلولها لهذه القضايا.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا بعد الهجمات الصاروخية الروسية الإضافية على البنية التحتية للطاقة أمس، معتبرا أن مصداقية الضمانات الأمنية المستقبلية يجب أن تظهر من خلال الرد في هذه المرحلة.