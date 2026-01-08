لا تزال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة محل إلهام لصناعة الأعمال الفنية، لتوثيق وأرشفة ما يجري على أرض الواقع من مأساة وقتل ودمار، ومن أحدث الأعمال التي أعلن عنها، منصة رقمية تعرض شهادات متنوعة خارجة من قلب القطاع المحاصر، في صور مختلفة، سواء كانت رسومات أو كتابات أو صور أو تسجيلات أو مقاطع فيديو.

صدر كتاب "فلسطين في كل مكان" بالاشتراك بين TBA21 وSilver Press وthe87Press في أكتوبر الماضي، وقام بتحريره كل من: سكاي أرونداتي توماس وإدوين نصر وجلوريا هابسبورج، وهو عبارة عن مختارات شعرية ومقالات وأعمال فنية من غزة.

وقررت مؤسسة TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary إصدار منصة رقمية بناء على هذا الكتاب، وتحويل كل المحتوى إلى المنصة، مع فتح الباب لاستقبال أعمال جديدة دون وضع حد معين لها، بهدف المساعدة في تضخيم الأصوات الفلسطينية من خلال الفنون والثقافة على مستوى عالمي.

يجمع الكتاب والمنصة فيما بعد بين شهادات مباشرة ومقالات أكاديمية وقصائد وسجلات احتجاجية ورسائل من السجون، وهو بمثابة دعوة لتدوين الشهادات بالتوازي مع تصاعد وتيرة الإبادة الجماعية.

تقول روزا فيري، المديرة المشاركة لمؤسسة TBA21 وفقا لمنصة ذا ناشيونال: "بدأنا مناقشة هذا المشروع في ديسمبر 2023، في لحظة بدا فيها الخطاب العام نفسه وكأنه ينهار، وبحلول أبريل 2024، تبلورت نوايانا، ودعونا سكاي أرونداتي توماس لقيادة عملية تطوير الكتاب، لقد تشاركنا قناعة واحدة: أن الثقافة يجب أن تستجيب للأزمات لا بالحياد، بل بالتضامن وخاصة مع أولئك الأكثر عرضة لخطر إسكات أصواتهم."

وفي عام 2026، سيتوسع المشروع أكثر مع إطلاق منصة رقمية مخصصة، تستضيف أعمالا مرئية وصوتية ومتعددة الوسائط جديدة تروي ما يجري على أرض غزة من معاناة مستمرة.

وأضافت فيري: "يمكن للكتاب أن يحمل شهادة، لكن المنصة الرقمية يمكنها ضمان تدفق الكثير، إنها تمدد عمر المشروع إلى ما بعد الصفحة المطبوعة، ما يسمح بدخول أعمال جديدة وأصوات مختلفة وقضايا ملحة جديدة إلى وجعلها أرشيف حي، لأنه في خضم الدمار المستمر، لا يكفي مجرد توثيق ثابت، لذلك تمنحنا هذه المنصة وسيلة لمواصلة دعم الفنانين والكتاب داخل فلسطين وعبر الشتات بشكل مستمر لا يمكن للطباعة وحدها أن توفره".

وضمن خطط المشروع سيتم التبرع بجميع العائدات من كتاب "فلسطين في كل مكان" والمنصة إلى منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين والمجموعة العربية لحماية الطبيعة.

ويسعى مؤسسو المنصة بشكل أساسي في عالم تُستخدم فيه الروايات كسلاح ويتم فيه محاولات خلق حالة من الصمت، إلى ضمان عدم نسيان هذه الأصوات أو تحريفها أو دفنها تحت ركام النسيان العام، ويصبح مساحة مفتوحة للاهتمام تقاوم المحو.