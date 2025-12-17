متحف اللوفر يفتح أبوابه بصورة جزئية رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب

أعاد متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه بصورة جزئية اليوم الأربعاء، رغم تصويت موظفيه بالإجماع على تمديد إضرابهم الذي بدأ يوم الاثنين، احتجاجا على الأجور وظروف العمل.

وأوضح المتحف أن إعادة الافتتاح الجزئي ستتيح للزوار مشاهدة أهم المعروضات، بما فيها لوحة موناليزا وتمثال النصر المجنح لساموثريس، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

ويأتي الإضراب بعد سرقة مجوهرات ثمينة في أكتوبر، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالبنية التحتية، منها تسرب المياه الذي أتلف كتبا أثرية، وهو ما كشف عن ثغرات أمنية صارخة وتدهور حالة المتحف.

وزار المتحف نحو تسعة ملايين شخص عام 2023، أي ما يقارب 30 ألف زائر يوميا.

وقالت نقابات إن الموظفين في متحف اللوفر يعملون فوق طاقتهم ويعانون من سوء الإدارة، ويطالبون بزيادة عدد الموظفين ورفع الأجور وإعادة توجيه الإنفاق.

ومن المقرر أن ترد مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، على أسئلة مجلس الشيوخ الفرنسي بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرضها لانتقادات شديدة منذ أن سرق لصوص في أكتوبر مجوهرات ملكية بقيمة 88 مليون يورو (103.14 مليون دولار).