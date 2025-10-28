حبس زوج الأم ووالدة الطفلة ضحية التعذيب بقرية العامرية في الفيوم

قررت نيابة مركز الفيوم، حبس زوج الأم المتهم بقتل ابنة زوجته، وكذلك الأم، على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، بعد تعرضها للتعذيب على يد زوج والدتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أن المتهم ويدعى "محمد. ج. ي"، 35 عامًا، عاطل، كان دائم الاعتداء على الطفلة وتعذيبها بدعوى "تأديبها"، بينما كانت الأم على علم بما تتعرض له ابنتها دون أن تُبدي اعتراضًا.

وتبين من التحريات أن الجيران لاحظوا تكرار اعتداء الزوج على الطفلة في أوقات سابقة، إلى أن قام في المرة الأخيرة بضربها بعنف، ما أدى إلى فقدانها الوعي. اصطحبتها والدتها إلى الطبيب ظنًا أنها فاقدة الوعي فقط، إلا أن الطبيب أبلغها بوفاة الطفلة، ولاحظ وجود آثار تعذيب واضحة على جسدها، فأخطر الجهات الأمنية على الفور.

وبإجراء التحريات، تمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط الأم، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وقررت عرض جثة الطفلة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.