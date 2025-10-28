بورتو يستعيد صدارة الدوري البرتغالي بفوز صعب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق بورتو فوزا صعبا خارج ملعبه بالفوز 2 / 1 على موريرنسي، مساء الإثنين، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف آلان سوزا في الدقيقة 18، وأدرك بورتو التعادل بهدف سامو أوموروديون بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، انتزع الضيوف نقاط الفوز بهدف دينيز جول في الدقيقة 88.

بهذا الفوز استعاد بورتو صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، يلاحقه سبورتنج لشبونة في المركز الثاني بـ 22 نقطة، وخلفهما بنفيكا برصيد 21 نقطة.

أما موريرنسي فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس.

وفي الجولة القادمة، سيخوض بورتو مواجهة قوية على ملعبه أمام سبورتنج براجا، بينما سيخرج موريرنسي لمواجهة خارج أرضه أمام أروكا