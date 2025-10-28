أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، انتهاء جميع الاستعدادت اللازمة لافتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية له، بجانب أعمال التشجير، والنظافة، مؤكدًا انتهاء جميع الاستعدادت داخل المتحف استعدادًا لحفل الافتتاح.

يذكر أن المتحف المصري الكبير سيفتتح رسميًا في 1 نوفمبر وسط حضور عالمي واسع، بعد أن أُغلق أمام الزائرين عقب انتهاء فترة التشغيل التجريبي في 15 أكتوبر الجاري.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمتحف استعدادات مكثفة بما في ذلك تطوير المنطقة المحيطة والمحاور المؤدية إليه، واستكمال أعمال التنظيف والتشجير والإنارة، بالإضافة لعمليات تأمين مختلف الجهات الدولية للحفاظ على سير الحدث وتنظيم فعالياته، ومن المنتظر أن يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية وممثلي المنظمات الدولية إلى جانب شخصيات ثقافية بارزة من مختلف أنحاء العالم.