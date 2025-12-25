صفاء جلال تُبلغ سلامها لعبلة كامل وتروي كواليس العمل معها: شخصية جميلة وكريمة

حرصت الفنانة صفاء جلال، على تحية الفنانة عبلة كامل، متمنية لها الشفاء والعافية والعودة بالسلامة، مشيرة إلى تجربتها معها حيث إنها عملت معها في مسلسل “ريا وسكينة” كضيفة شرف، وهي لم تجلس معها كثيرًا من قبل، مضيفة: “دخلت عليها وقلت لها أنا خايفة منك".

وأضافت "جلال" خلال لقاء على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن بعد ذلك عملت مع عبلة كامل في مسلسل "هيما" وجلست معها فترات طويلة، مؤكدة أنها شخصية كريمة وجميلة وتشعر معها وكأنها مع والدتها.

وتابعت أنها لو عاد بها الزمن، هناك أمران كانت لابد أن تختارهما: الزواج من زوجها وإنجاب بناتها، وعملها في التمثيل، لافتة إلى أن الفن لم يكن حلمها منذ الصغر، بل كانت تتمنى أن تكون مضيفة طيران، لكن مجموعها لم يساعدها في الالتحاق بكلية السياحة والفنادق.

واستكملت أنها التحقت بكلية التربية، لكنها شعرت بأنها غير قادرة على أن تكون معلمة، فانتقلت إلى كلية الآداب قسم الاجتماع، وكانت تطمح لأن تصبح مذيعة، لكن في السنة الثانية من الكلية بدأت التمثيل والإعلانات، فتغيرت حياتها.

وأوضحت أنها كانت ذاهبة لأداء اختبار كاميرا مع مخرج الإعلانات جورج دوس، فأخبرها عن مسرحية “دستور يا أسيادنا”، فوجدت نفسها تدخل في عالم المسرح وتمثل، وبدأت تتلقى عروض الإعلانات، كما شاركت في أعمال بالتلفزيون والسينما.

وردت على سؤال حول رأيها في الرومانسية أنه مع التقدم في العمر، تقل الرومانسية وتصبح أكثر واقعية في حياتها، لافتة إلى أن علاقتها بزوجها كانت تعود لقصة حب.