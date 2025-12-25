الحوثي تعلن عن اتفاق مع الحكومة لانتشال وتسليم جثامين

• الجماعة قالت إنه سيتبع الاتفاق تشكيل لجان ميدانية لكشف مصير المفقودين من الطرفين، فيما لم يصدر تعليق حكومي فوري

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاتفاق مع الحكومة على انتشال وتسليم الجثامين من كل المحافظات التي شهدت قتالا بين الجانبين.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس الوفد الحوثي المفاوض في مشاورات الأسرى عبدالقادر المرتضى، نشرها مساء الأربعاء، على حسابه بمنصة شركة "اكس" الأمريكية.

وقال المرتضى "تم اليوم (الأربعاء) التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق (لم يحددها) من قبل كل الأطراف".

وأضاف، أن الاتفاق تم "برعاية وإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأشار المرتضى، إلى أن الاتفاق "سيتبعه تشكيل لجان ميدانية، وهو ما سيسهم في كشف مصير المفقودين من الطرفين (الحكومة وجماعة الحوثي)".

وحتى الساعة 6:50 (ت.غ) من صباح الخميس، لم يصدر تعليق من قبل الحكومة اليمنية بهذا الخصوص.

والثلاثاء، انتهت مشاورات استضافتها العاصمة العمانية مسقط لـ11 يوما بإعلان الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي عن اتفاق لتبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون.

وجرى الاتفاق برعاية كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب مصادر رسمية دون الكشف عن موعد تنفيذه أو آلياته.

وفي حال تم تنفيذ الاتفاق، ستكون هذه أكبر صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات، حسب رصد مراسل الأناضول.

ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ونفذت الحكومة والحوثيون في أبريل 2023 آخر صفقة تبادل، وتم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وفي 25 يناير الماضي، أفرجت جماعة الحوثي بشكل أحادي عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى لدى الجانبين، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018 قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، فيما تقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.