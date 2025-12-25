التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها في المنيا

تواصل النيابة العامة بمركز العدوة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التحقيق مع م. ع، 27 عامًا، مقيم بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، المتهم بقتل والدته أ. ف. ا، البالغة من العمر 60 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل والدته ذبحًا بالسكين، بعد خلاف بينهما حول الميراث، وذلك نتيجة مرور المتهم بضائقة مالية وحالة نفسية سيئة، وطلبت النيابة العامة من إدارة البحث الجنائي إعداد محضر تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كان اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة العدوة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل السيدة أ. ف. ا على يد نجلها م. ع، 27 عامًا، وأظهرت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث أن المتهم قام بذبح والدته بسبب خلافات حول الميراث.

وأضافت تحريات البحث الجنائي أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.