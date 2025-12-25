أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل «فخر الدلتا» حصريًا على قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة أنه من أبرز الرهانات الشبابية لهذا الموسم، إذ يقدم وجبة درامية كوميدية تمزج بين الكفاح والطموح في قالب عصري ومختلف.

المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ويُعد أول بطولة مطلقة للفنان الشاب أحمد رمزي، الذي يجسد شخصية شاب طموح ينحدر من إحدى قرى الدلتا.

وتدور الأحداث حول رحلته الشاقة والملهمة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، وكيفية التغلب عليها للوصول إلى النجاح.

ويشارك في بطولة «فخر الدلتا» عدد من الفنانين، أبرزهم حسين فهمي، وأشرف عبد الباقي، إلى جانب انتصار، وتامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.