الجمعة 2 يناير 2026 7:06 م القاهرة
القومي لتنظيم الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض من خدماته الرقمية يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية


نشر في: الجمعة 2 يناير 2026 - 6:38 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يناير 2026 - 6:38 م

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك احتمالية تأثُر بعض الخدمات الرقمية التي يقدمها وذلك يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، نتيجة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ببعض أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

وقد يؤدي ذلك إلى تأثُر بعض الخدمات التالية: البوابة الرقمية لخدمات الأجهزة، وتطبيق MyNTRA، وخدمات التحقق من الأرقام على منصة مصر الرقمية ومحافظ شركات المحمول، وخدمات نقل الأرقام، وتطبيق تليفوني الخاص بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول، على أن تعود هذه الخدمات للعمل بصورة طبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة.

