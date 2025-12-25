صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، الرئيسة الفنية لحملة “مانحي الأمل”، خلال حفل ختام الحملة، الذي أذاعته قناة dmc، أمس الأربعاء، إن مصر بلد حاضنة دائمًا وسياحية، وتستحق أن يحبها كل شخص ويقدم لها شيئًا جميلًا، يسعد الناس ويكون له تأثيرًا إيجابيًا، لافتة إلى أن فكرة الحملة بدأت عندما روى أنور الكموني، مؤسس الحملة، قصته لها ومن ثم تعاونوا سويًا وهذه المرة الرابعة للتعاون.

ومن جانبه، أكد المغني فيديريكو مارتيللو، سفير حملة “مانحي الأمل”، على أن مشاركته تهدف إلى نقل رسالة إنسانية وكسر الحواجز الذهنية، مضيفًا أن هناك من يعتقد أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكنهم فعل أي شيء، وهذا خطأ.

وأضاف أنه إذا أراد الشخص يمكنه فعل كل شيء، ولا ينبغي أن يحدد أحد له ما يجب أو لا يجب عليه فعله، موصيًا بأن يبدأ كل شخص حياته بقول "لماذا لا ؟" بدلًا من "لا أستطيع’”.

وكانت مصر، استضافت ولأول مرة حفل “The Grand Ball” الملكي، في نوفمبر الماضي، والذي أقيم هذا العام خارج موطنه الأصلي في إمارة موناكو، ليُعقد في قصر عابدين التاريخي.