نقيب المهن التمثيلية عن انتهاك خصوصية ريهام عبد الغفور: أفعال مشينة من أجل تحقيق المشاهدات

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة انتهاك خصوصية الفنانة ريهام عبد الغفور بتصويرها دون علمها أثناء العرض الخاص لفيلمها خريطة رأس السنة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "إحنا في بلد قانون ولن نترك حقنا".

ووصف القائمين على الواقعة بأنهم "مندسون ويرتكبون أفعالًا مشينة من أجل تحقيق المشاهدات"، مؤكدًا أنهم ليسوا صحفيين.

وتابع أنهم تقدموا صباحًا بطلب للنيابة العامة لتفريغ الكاميرات من موقع الحادثة، قائلًا: "بدأنا نوصل لبعض الخيوط تقرب لنا مين اللي عمل كدا".

وعلق قائلًا: "هيتجاب هيتجاب ومش هو لوحده وكل من نشر بعد منه لأن دا انتهاك خصوصية.. والحكم فيها غرامة وحبس وجوبي".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أصدرت بيانًا أكدت فيه بأنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسئولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

وأشار النقيب إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وهو إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد زكي في بيان: "لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة"، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة.

وشددت النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.