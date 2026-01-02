8 محترفين يمثلون الدوري المصري في ثمن نهائي الكان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخلت بطولة كأس الأمم الأفريقية "مرحلة الجد"، وذلك بعدما اتضحت معالم وطريق المنافسة على لقب البطولة التي تستضيفها المغرب حتى 18 يناير الحالي.

وتأهل 16 منتخبا عن المجموعات الستة، سواء في الصدارة أو الوصافة أو ضمن أفضل ثوالث.

وذكرت رابطة المحترفين المصرية، عبر "فيسبوك" أن هناك 8 محترفين أجانب وصلوا إلى مرحلة ثمن النهائي رفقة منتخبات بلادهم ويأملون في الاستمرار لأطول وقت ممكن بالبطولة.

ويستعد ثنائي بوركنيا فاسو، بلاتي توريه "بيراميدز" وسعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" لمواجهة كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل.

أما المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، فيتأهب لمواجهة قوية تجمع منتخب بلاده بتونس السبت، علما بأن قائمة نسور قرطاج تضم أهلاوي آخر وهو محمد علي بن رمضان نجم خط الوسط، بينما يوجد أيضا سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

ويلعب محمد الشيبي "بيراميدز" مع المغرب في مواجهة تنزانيا بدور الـ16 أيضا.

أما الكونغولي فيستون مايلي لاعب بيراميدز، فسيكون حاضرا مع منتخب بلاده أمام الجزائر.

ومثلما واجه الأنجولي شيكو بانزا منتخب مصر وزملائه بالزمالك، فإن محترف آخر بالدوري المصري على موعد مع مواجهة الفراعنة، وهو البنيني أتدجيكو سامادو يوم الإثنين المقبل في صدام بنين ومصر.