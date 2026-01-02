الدار المصرية اللبنانية تنظم ورشة مدخل إلى الإخراج السينمائي: من النص إلى الصورة

أعلنت مكتبة الدار المصرية اللبنانية عن تنظيم ورشة متخصصة في الإخراج السينمائي بعنوان «مدخل إلى الإخراج السينمائي: من النص إلى الصورة»، يقدمها المخرج محمد خليفة، وذلك ضمن برنامجها للورش الإبداعية الهادفة إلى دعم وتطوير التجارب الفنية الجادة.

وتتناول الورشة الأسس النظرية والعملية للإخراج السينمائي، وتفتح المجال أمام المشاركين لفهم الدور المحوري للمخرج في بناء العمل الفني وصياغة رؤيته الإخراجية، والتعامل مع النص بوصفه نقطة الانطلاق لتحويله إلى معالجة بصرية واضحة ومتكاملة.

وتركّز الورشة على قراءة النصوص وتحليلها، وبناء المعالجة الإخراجية، وفهم عناصر الصورة والإيقاع، والعمل مع الممثل من منظور إخراجي، إلى جانب مناقشة طبيعة العلاقة بين المخرج وفريق العمل، وآليات اتخاذ القرار الإخراجي في مختلف مراحل العمل، بدءًا من التحضير وحتى التنفيذ.

كما تشمل الورشة شرح آليات إعداد Visual Treatments للمشروعات الإخراجية عبر وسائط متعددة، مثل الإعلانات، والمسلسلات، والبرامج التلفزيونية، والفعاليات، بما يعزّز فهم المشاركين لاختلاف اللغة البصرية وخصوصية المعالجة الإخراجية لكل وسيط.

وتعتمد الورشة على الطرح النظري والنقاش التحليلي من خلال حوارات مفتوحة، وتبادل الخبرات، وتحليل نماذج مختارة، بما يتيح للمشاركين فهم طبيعة التفكير الإخراجي، وبناء وعي حقيقي بآليات العمل داخل العملية الإبداعية.

ويُعد محمد خليفة من المخرجين المصريين البارزين، ويمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجالي السينما والتلفزيون. ومن أبرز أعماله إخراج برنامج «البرنامج» مع باسم يوسف، إضافة إلى إخراج أول عرض ستاند أب كوميدي خاص بالشرق الأوسط لصالح منصة Netflix.

كما أخرج عددًا من أبرز الإعلانات التجارية خلال السنوات العشر الأخيرة، محققًا حضورًا بصريًا وإخراجيًا لافتًا في صناعة الإعلان، إلى جانب أعمال أخرى من بينها المسلسل الدرامي STEEFA، وحفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة السينمائي، فضلًا عن أعمال مثل «رسائل سلام» و«البشير شو».

وتتضمن الورشة 6 محاضرات، مدة كل محاضرة ساعتان، وتُقام خلال الفترة من 10 يناير حتى 15 فبراير، بمقر مكتبة الدار المصرية اللبنانية في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.