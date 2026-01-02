رئاسة الوزراء تبرز متحف ملوي: صرح يوثق عظمة الحضارة المصرية في صعيد مصر

- محافظ المنيا: متحف ملوي صرح ثقافي وسياحي مميز



سلّط الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء الضوء على متحف ملوي بمحافظة المنيا، من خلال عرض فيديو توثيقي يستعرض قيمته التاريخية والثقافية، بوصفه أحد أهم المتاحف الإقليمية في صعيد مصر، لما يضمه من مقتنيات توثق عظمة الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ما تمتلكه المحافظة من مقومات أثرية وسياحية فريدة يجعلها واحدة من أهم المحافظات ذات الثقل التاريخي في مصر، مشيرًا إلى أن المنيا تضم ما يقرب من ثلث آثار مصر، وهو ما يعكس عمقها الحضاري وتنوع العصور التي شهدتها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ مؤخرًا لمتحف ملوي، حيث وجّه بضرورة تكثيف جهود الترويج السياحي للمتحف، والعمل على تعزيز إدراجه ضمن البرامج السياحية بالمحافظة، نظرًا لما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية باعتباره أحد أبرز المتاحف الإقليمية في صعيد مصر.

كما شدد محافظ المنيا على أهمية استثمار المقومات الأثرية للمتحف في دعم السياحة الثقافية بالمحافظة، والتوسع في تنظيم الأنشطة التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس والجامعات، بما يسهم في تنمية الوعي التاريخي لدى النشء والشباب، وتعزيز الانتماء للهوية الحضارية المصرية.