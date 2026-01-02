استطاع الجزء الثاني من فيلم التحريك Zootopia أن يصبح الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ شركة ديزني، بعدما تجاوزت إيراداته العالمية حاجز مليار و460 مليون دولار أمريكي، من بينها 333 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وحدها.

وبهذا الرقم القياسي، تمكن Zootopia 2 من كسر الرقم الذي حققه الجزء الثاني من فيلم التحريك الشهير Frozen عام 2019، والذي بلغت إيراداته العالمية آنذاك نحو مليار و450 مليون دولار أمريكي.

وحقق الفيلم نجاحات لافتة منذ طرحه في دور العرض قبل خمسة أسابيع، إذ نجح خلال أول 17 يومًا فقط من عرضه في تجاوز حاجز المليار دولار عالميًا.

كما سجل الفيلم أداءً استثنائيًا في السوق الصينية، التي تُعد من أهم أسواق توزيع الأفلام الأمريكية، حيث اقتربت إيراداته هناك من نصف مليار دولار، ما أسهم بشكل كبير في تصدره قائمة أعلى أفلام ديزني إيرادًا.

ويُذكر أن الجزء الأول من فيلم Zootopia عُرض في دور السينما عام 2016، وحقق إيرادات عالمية بلغت مليارًا و24 مليون دولار أمريكي، وهي أقل من إيرادات الجزء الثاني بفارق ملحوظ.