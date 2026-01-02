رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق يهاجم نتنياهو: 6 جبهات مفتوحة وحكومة بلا خطة خروج

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الجنرال الاحتياط جادي آيزنكوت، انتقادات حادة لأداء حكومة بنيامين نتنياهو وطريقة إدارتها للحرب الجارية، مؤكدًا غياب أي استراتيجية واضحة لإنهاء ما تُسميه إسرائيل حرب «السيوف الحديدية»، ومحذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي أو عسكري محدد يزج بإسرائيل في مأزق استراتيجي عميق.

وجاءت تصريحات آيزنكوت خلال محاضرة مغلقة ألقاها أمام ضباط في جامعة رايخمان، ونقلت مضامينها صحيفة «يسرائيل هيوم»، حيث اعتبر أن تل أبيب «تقف اليوم على مفترق طرق خطير»، بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب، في ظل استمرار القتال على ست جبهات مفتوحة في وقت واحد، وهو وضع وصفه بأنه «غير منطقي وغير قابل للاستمرار».

وتطرق آيزنكوت إلى ما وصفه بتراجع البعد الأخلاقي في الخطاب العام داخل إسرائيل، مستشهدًا باستطلاع رأي أجراه «معهد الديمقراطية الإسرائيلي»، أظهر أن 64% من الإسرائيليين يعتقدون أن الالتزام بمبدأ «نقاء السلاح» يضعف قدرة الجيش على القتال.

وقال في هذا السياق: «علينا أن نسأل أنفسنا بجدية: هل يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقاتل دون نقاء السلاح؟ هذا المبدأ ليس عبئًا، بل هو مصدر القوة الحقيقي للجيش في ساحة المعركة».

وأكد رئيس الأركان الأسبق، الذي كان عضوًا في مجلس الحرب في بدايات العدوان، أن إسرائيل تخوض أطول حروبها وأكثرها تعقيدًا دون رؤية واضحة للنهاية، مشيرًا إلى أن ما يجري يتناقض مع أبسط قواعد التخطيط العسكري.

وأضاف: «بدأنا حربًا قيل إنها الأكثر عدالة منذ حرب الاستقلال، لكن بعد عامين وربع، نجد أنفسنا في وضع غير طبيعي، نخوض القتال على ست جبهات في آن واحد».

وتابع: «هاجمنا قطاع غزة بخمس فرق عسكرية في عام 2023، ثم بخمس فرق أخرى هذا العام، والآن نستعد لهجوم جديد. السؤال الحقيقي ليس كيف نواصل الحرب، بل كيف ننهيها، ولا أحد يملك إجابة واضحة».

وتناول آيزنكوت مفهوم «النصر» في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، موضحًا أنه يُقاس بتحقيق أهداف الحرب التي تحددها القيادة السياسية، وبمدى تحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل على المدى البعيد.

وأشار إلى أن الجيش حقق، بحسب تقديره، إنجازات مهمة على الساحة الإيرانية، لكنه شدد في المقابل على فشل الحكومة في إدارة الحرب على المستوى الاستراتيجي، خصوصًا في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة «مهر» الفلسطينية.

وقال: «نحن سعداء بعودة جميع المختطفين (المحتجزين) باستثناء ران جويلي، الذي يجب العمل على إعادته في أقرب وقت. لكن الهدف الأعلى للحرب، وهو تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس، لم يتحقق حتى الآن».

وأضاف أن القضاء على حركة حماس لم يتحول إلى واقع ميداني، رغم حجم العمليات العسكرية والخسائر الهائلة التي تكبدها قطاع غزة.

وحذّر آيزنكوت من الانتقال إلى ما يُسمى «المرحلة الثانية» من العمليات العسكرية في ظل المعطيات الحالية، معتبرًا أن ذلك سيكون «خطأً فادحًا» قد يقود إلى تداعيات استراتيجية خطيرة.

وحدد مجموعة من «الخطوط الحمراء» التي قال إنه يجب التمسك بها في أي تسوية أو مسار مقبل، أبرزها التفكيك الكامل والفعلي للذراع العسكرية لحركة حماس، ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل، بما يضمن ما وصفه بـ«الأمن المستقبلي».

كما شدد على ضرورة منع دخول أي قوة تركية إلى قطاع غزة «تحت أي مسمى»، معتبرًا ذلك خطًا أحمر لا يمكن لإسرائيل القبول بتجاوزه.

وتعكس تصريحات آيزنكوت تصاعد الخلافات داخل المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل بشأن جدوى استمرار الحرب بصيغتها الحالية، في ظل الإخفاق في تحقيق الهدف المركزي المعلن والمتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

كما تكشف هذه الانتقادات، الصادرة عن أحد أبرز رموز المؤسسة الأمنية السابقة، عن اتساع الفجوة بين القيادات الحالية والسابقـة في تقدير الموقف، وتثير تساؤلات متزايدة حول كلفة الحرب، وحدود القوة العسكرية، وإمكانية الخروج من المأزق الراهن دون الانزلاق إلى «قفزة نحو المجهول»، على حد تعبير آيزنكوت.