مديرية أمن السويداء: اجتمعنا مع أصحاب القرار بأمريكا ولا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي في سوريا

قال مدير مديرية الأمن في السويداء السورية، سليمان عبد الباقي، إنه أجرى اجتماعات مع أصحاب القرار بمجلس النواب والشيوخ الأمريكي ومسؤولي البيت الأبيض ضمن جولتهم في الولايات المتحدة.



وذكر سليمان عبد الباقي في تدوينة على "فيسبوك" أنه اجتمع مع هنري غروسمان مدير مكتب سوريا في البنتاغون التابع لوكيل وزير الحرب الأمريكي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحديث خلال الاجتماعات واسعة النطاق، كان عن عدة ملفات بسوريا وآخرها التطورات في محافظة السويداء.

وأفاد في تدوينته بأنه توجد تقارير عن مليشيات وقادة بملف المخدرات والفلول وبقايا حزب الله.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على وحدة سوريا وسياسة الإدارة الأمريكية مع الرئيس أحمد الشرع والدعم الكامل للدولة السورية لبسط سيطرتها.

وأكد سليمان أنه لا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي أو أي جهة بأمريكا تدعم شخصيات تدّعي وتمارس الكذب والتضليل تحت مسميات عديدة صدرت مؤخرا من المدعو حكمت الهجري.

كما تم التطرق للانتهاكات والجرائم التي حصلت كما هي والتعطيل والطعن بسير عمل الدولة ببسط القانون وكامل سيادتها على الأراضي السورية، وفق ما نشره مدير مديرية الأمن بالسويداء.

وذكر أن تصريحات مسؤولين ستصدر عن الولايات المتحدة، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، للحديث عن دعم الدولة السورية ورفع جميع العقوبات ومساعدة السوريين بتقرير مصيرهم وإعمار سوريا بكل المجالات وترتيبها بالاقتصاد العالمي وبسط الأمن والأمان والسيادة الكاملة للدولة السورية وترسيخ القانون الضامن والحامي لكل مكونات الشعب السوري.

كما أوضح أن تصريحا حاسما سيصدر ردا على كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار سوريا بالكذب والتضليل.