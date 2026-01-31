إندونيسيا تحصل على موافقة الصين لاعتماد 40 منشأة جديدة لتصدير الأسماك

أعلنت وزارة الشئون البحرية والمصايد الإندونيسية، حصول 40 منشأة إضافية لتجهيز الأسماك على تراخيص اعتماد رسمية لتصدير منتجاتها إلى الصين، صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وقالت رئيسة وكالة مراقبة جودة المنتجات البحرية والسمكية بالوزارة إيشارتيني، اليوم السبت، إن إندونيسيا أبرمت اتفاقية ثنائية بشأن تكافؤ أنظمة ضمان جودة المنتجات السمكية، والمعروفة باسم اتفاقية الاعتراف المتبادل، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية.

وبحسب المسئولة الإندونيسية، فإن هذه الاتفاقية كانت الأساس للمفاوضات التي أدت إلى اعتماد السلطات الصينية لأرقام الموافقة الجديدة المقترحة لوحدات المعالجة.

وقالت إيشارتيني، في بيان: "يمثل هذا دفعة جديدة لقطاع المصايد في إندونيسيا، ويفتح فرصا لتنويع منتجات التصدير، لا سيما مع اقتراب رأس السنة الصينية لعام 2026".

وأوضحت أن الحصول على أرقام الموافقة تم بعد سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية التي نفذتها وكالة الجودة التابعة للوزارة بالتعاون مع الجمارك الصينية تحت إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل.