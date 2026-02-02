الخارجية الإيرانية: ندرس مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران تدرس تفاصيل مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن إيران تأمل في التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

وأوضح عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى، أضاف عراقجي: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".

ونهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، إن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

وكان ترامب قد حذر إيران من إعدام المتظاهرين، وهدد مرارا قيادة الدولة في طهران بضربات عسكرية، مستشهدا بالقمع الوحشي للمتظاهرين.