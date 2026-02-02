عراقجي: فقدنا ثقتنا في أمريكا كشريك تفاوض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

وقال عراقجي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى، أضاف عراقجي: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".

وكانت قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بوادر تقدم نحو إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقال عراقجي، لـ"سي إن إن" إن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل"، واصفا هذه المحادثات بأنها "مثمرة".

وأضاف عراقجي، أن الحرب ستكون كارثة للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة.

وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.

ونهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

وكان ترامب قد حذر إيران من إعدام المتظاهرين، وهدد مرارا قيادة الدولة في طهران بضربات عسكرية، مستشهدا بالقمع الوحشي للمتظاهرين.