أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح الاثنين، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي قوله، إن طائرة مسيرة إسرائيلية «كواد كوبتر» ألقت قنبلة على مدرسة «أربيكان» التي تؤوي النازحين في جباليا البلد، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الإصابات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «صفا» باستشهاد الطفل إياد أحمد نعيم الربايعة (3 سنوات)، جراء قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوبي مواصي خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مربعات سكنية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصلت خروقاته في معظم مناحي القطاع.

وقال مراسل الوكالة إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف واسعة النطاق طالت مربعات سكنية بأكملها في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس.

وبالتزامن مع تدمير هذه المباني، فتحت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في المناطق الشرقية بخان يونس.

وأكد المراسل أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس واصلت إطلاق النار الحي.

وفي المحافظة الوسطى، أشارت الوكالة إلى أن تحركات نشطة للآليات الإسرائيلية شهدتها منطقة جحر الديك، وأطلقت تلك الآليات نيرانها بشكل عشوائي ومكثف تجاه المناطق الشرقية للمحافظة.