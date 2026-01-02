جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين شمالي غزة

3 منهم بحالة خطيرة إثر إطلاق مسيرة إسرائيلية قنبلة على خيمة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة





أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، 4 فلسطينيين 3 منهم بحالة خطيرة، إثر إطلاق مسيرة إسرائيلية قنبلة على خيمة تؤوي نازحين في المناطق التي انسحب منها في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت الخدمات الطبية (حكومية) في بيان: "تمنكنت طواقمنا من انتشال 4 إصابات ثلاثة منها بحالة خطيرة إثر إطلاق قنبلة من قبل طائرة كواد كابتر (مسيرة) على خيمه نازحين في منطقة القرعة الخامسة بيت لاهيا".

وأشارت إلى أن هناك إصابات أخرى في المكان لم تتمكن طواقمها من انتشالها بعد.

وهذه المنطقة سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الخروقات الإسرائيلية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 416 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وتجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.