أزمة جديدة تلاحق الزمالك بسبب بنتايج

الجمعة 2 يناير 2026 10:12 م القاهرة
نشر في: الجمعة 2 يناير 2026 - 9:39 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يناير 2026 - 9:39 م

على الرغم من إرسال المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر بالزمالك إخطارا إلى إدارة النادي بقيامه بفسخ تعاقده، إلا أن الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد.

وأعلنت إدارة النادي  في وقت سابق أن بنتايج لا يحق له فسخ تعاقده وأن اللاعب لم يتجاوز المهلة القانونية التي تمنحه الحق في فسخ تعاقده، لكن ذلك لم يدفع اللاعب للتراجع عن موقفه، ليستمر في مقاطعة التدريبات بعدما قام بفسخ تعاقده.

وتتمثل الأزمة الجديدة حاليا، في أن بنتايج يحق له الحصول على قيمة القسط ربع السنوي من عقده وقيمته 150 ألف دولار، ما يعني أن الزمالك بصدد أزمة جديدة حال لم يلتزم بالسداد، لتتفاقم المشاكل المالية التي تلاحق إدارة القلعة البيضاء.


