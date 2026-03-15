الكويت: 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن القوات المسلحة رصدت 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تدمير 8 مسيرات منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال بيان صحفي في شأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العقيد الركن العطوان إن "المصابين تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة".

وأضاف أن "ثلاث مسيرات معادية استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما سقطت ثلاث مسيرات أخرى خارج منطقة التهديد ولم تشكل أي خطر".

وأوضح العقيد الركن العطوان أن "(قوة واجب) من الحرس الوطني تمكنت من التعامل مع خمس مسيرات معادية وتدميرها ضمن مواقع المسئولية في إطار التكامل والتعاون بين الجهات العسكرية".

ولفت إلى أن "وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع سبعة بلاغات حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة".