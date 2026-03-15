جيش الاحتلال الإسرائيلي: تدمير 70% من منصات إطلاق الصواريخ في إيران

قال مصدر أمني إسرائيلي، إنه لم يتم رصد أي هروب جماعي للجنود الإيرانيين، لكنه زعم رصد حالة من الارتباك وتأثر في المعنويات.

وأشار المصدر إلى أن التعامل مع البرنامج النووي متواصل حيث "تم استهداف مختبرات تعمل في الجامعات" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا للمعلومات الأمنية الإسرائيلية، فقد تم استهداف حوالي 70% من جميع منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية حتى الآن.

ومع ذلك، يجدر الإشارة إلى أن تقديرات مماثلة أو متناقضة تنشر بشكل متكرر طوال الحرب، ومن الصعب تقييم مدى دقتها.

وتشير الأرقام القابلة للقياس إلى عدد الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل في كل دفعة إطلاق، والتي بلغت العشرات في اليوم الأول من الحرب، سجلت انخفاضا منذ ذلك الحين.