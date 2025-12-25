خضر ألمانيا يطالبون بإلزام المتاجر الكبرى بالمشاركة في تطبيق لمقارنة أسعار المواد الغذائية

يرغب حزب الخضر في ألمانيا في تمكين المستهلكين من العثور على أرخص المواد الغذائية عبر تطبيق إلكتروني.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروجه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "يجب إلزام المتاجر الكبرى بالمشاركة في التطبيق، بينما يمكن للصغرى الانضمام طواعية. على الأسواق الإبلاغ عن الأسعار، وعرض التغييرات في الوقت الفعلي على التطبيق... إذا تمكن المستهلكون من الحصول على المعلومات، سيكون لديهم ما يواجهون به قوة السلاسل الكبرى".

وأوضحت دروجه أن تطبيقات مماثلة موجودة بالفعل، لكنها غير إلزامية للمتاجر ولا تضمن الشمولية، مشيرة إلى أن العملاء يمنحون مزودي هذه التطبيقات نظرة على سلوكهم الشرائي.

وقالت دروجه: "نريد في أوقات الأزمات إيجاد وسائل لتقييد هوامش أرباح المتاجر الكبرى"، مضيفة أن هذه المتاجر عادة ما تضيف زيادات إضافية على الأسعار المرتفعة في الأزمات.

وشددت دروجه على ضرورة تنبيه العملاء إلى أي تغييرات في حجم العبوات، وقالت: "يمكن مثلا وضع ملصق يوضح متى تم تقليص حجم العبوة وبأي مقدار. الأسواق تفعل ذلك مرارا: تقلص حجم العبوة ويبقى السعر كما هو، ولا يلاحظ المستهلكون ذلك على الفور".

ويستطيع المستهلكون حاليا مقارنة الأسعار عبر الملصقات الإلزامية الموجودة عادة على رفوف المتاجر، والتي توضح تكلفة 100 جرام أو 100 ملليلتر أو كيلوجرام أو لتر من المنتج.

وأقرت دروجه بأهمية تثقيف المستهلكين، مضيفة في المقابل: "لا ينبغي أن يكون كل شخص على درجة عالية من المعرفة ليتمكن من مواجهة الأسعار غير العادلة. مثل هذا التطبيق سيكون وسيلة سهلة".

كما يسعى حزب الخضر إلى حظر تأثيرات أخرى لسلاسل المتاجر، حيث أشارت دروجه إلى أن هناك أربعة تكتلات تهيمن على معظم السوق حاليا، مطالبة في الوقت نفسه بحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة، وقالت دروجه: "نريد مثلا حظر شراء سلاسل المتاجر للمنتجات بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج. يجب أن يتمكن المزارعون من تغطية تكاليفهم".