 جوزف عون: شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان
الخميس 25 ديسمبر 2025
جوزف عون: شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان

بيروت - ( د ب أ)
نشر في: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 10:37 ص | آخر تحديث: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 10:37 ص

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الخميس عن عون قوله ، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي: "أعايد جميع اللبنانيين وأن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة. دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف. هناك جرح ينزف في الجنوب. وأن شاء بولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام".

وتابع: "انا والرئيس بري والرئيس سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".

وأضاف عون : "الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب. وأقول لكم أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الايجابية أن شاء الله".

