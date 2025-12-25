مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية أثناء مهمة إنقاذ على جبل كليمنجارو في تنزانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء تحطم مروحية على جبل كليمنجارو، أعلى جبال أفريقيا، في تنزانيا.

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء على أحد أشهر مسارات تسلق الجبال السياحية، في مهمة إنقاذ لنقل مرضى كانوا على الجبل، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وكان من بين القتلى سائحان أجنبيان، قالت الشرطة إنهما كانا قد تم نقلهما في عملية إخلاء طبي. كما لقي طبيب محلي ومرشد سياحي وطيار حتفهم في الحادث.

ووقع الحادث بين مخيم بارافو وقمة كيبو على ارتفاع يزيد عن أربعة آلاف متر (13100 قدم).

وقال قائد شرطة منطقة كليمنجارو، سيمون مايجوا، للصحفيين، إن المروحية تابعة لشركة "كليمنجارو أفيشن" للطيران، التي تقدم من بين خدماتها عمليات الإخلاء الطبي.

ولم تصدر الشركة أي تعليق على الحادث حتى الآن.

وقالت الشرطة إنها ستعلن المزيد من المعلومات لاحقا.

وذكرت هيئة الطيران المدني التنزانية، اليوم الخميس، أن التحقيقات قد بدأت وفقا لمعايير السلامة الدولية "لتحديد ملابسات الحادث والسبب المحتمل لوقوعه".

وتعد حوادث الطيران على جبل كليمنجارو نادرة، وكان آخر حادث مسجل في نوفمبر 2008، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.