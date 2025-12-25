سامح فوزي: السوشيال ميديا تحمل فرصًا للحوار وتحديات تتطلب التسلح بالوعي

قال الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، إن وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" أصبحت عنوانًا رئيسيًا للتواصل داخل المجتمعات، خاصة مع تصاعد الاعتماد على الفضاء الإلكتروني بعد جائحة كورونا نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "فوزي" خلال لقاء على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن العالم الافتراضي يحمل صورًا متناقضة، إذ يتيح فرصًا للحوار والفهم المتبادل وتبادل المعرفة، وفي الوقت نفسه يفرض تحديات كبيرة، من بينها: "السجال الديني، ونشر خطابات الكراهية والإباحية، وتهديد الكيان الأسري، إضافة إلى الترويج لأفكار سلبية داخل المجتمعات".

وشدد على ضرورة الوعي بطبيعة هذا الانفتاح الرقمي، مؤكدًا أنه لا يمكن إيقافه، لكن يمكن التعامل معه من خلال التسلح بالوعي، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت -بلا أدنى شك- نشر بعض صور الكراهية ورفض الآخر، وهو ما انعكس على فهم قطاعات من المجتمع لعلاقاتهم ببعضهم البعض.

وأكد على أن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات هو الحوار والعقلانية مع الكثير من القضايا ومد جسور الفهم المتبادل بين المجتمعات، موضحًا أن غياب المعرفة الكافية بالآخر وعدم وجود مساحات للتفاعل حول قضايا الاهتمام المشترك يؤدي إلى شعور بالاغتراب، وهي إشكالية تشهدها بعض المجتمعات الأوروبية وغيرها.