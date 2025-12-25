إصابة شخصين وتلف سيارات في انهيار جزئي لعقار بالمنصورة

أُصيب شخصان وتلف عدد من السيارات في انهيار جزئي لعقار بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان لها، وقوع انهيار جزئي بالدور الخامس لعقار بشارع الدبوسي المتفرع من شارع عبده معروف، بنطاق حي شرق المنصورة.

ومن المرجح أن سبب الانهيار تسرب غاز طبيعي مع وجود مصدر بسيط للاشتعال، ما أدى إلى انفجار غاز نتج عنه تهدم الحوائط وحدوث إصابات. وتشير النتائج النهائية إلى إصابة شخصين، تم نقلهما على الفور إلى مستشفى الدولي لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تلف عدد من السيارات التي كانت متوقفة أسفل العقار.

ووجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه، والتي شملت قوات الأمن، والإسعاف، والحماية المدنية، وشركات المرافق، وفرق الإنقاذ، وحي شرق المنصورة.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء محمد عمران مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف على الطبيعة.



ووجّه محافظ الدقهلية بإخلاء العقار بالكامل وكافة العقارات المجاورة له، وفرض كردون أمني حول العقار، وغلق الشارع لمنع اقتراب المواطنين من الموقع، وفصل الكهرباء والغاز عن العقار والعقارات المجاورة له فورًا.

كما وجّه اللواء طارق مرزوق رئيس حي شرق المنصورة برفع أنقاض الانهيار، ومراجعة الحالة الإنشائية للعقار بالكامل وكافة العقارات المجاورة، وعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإصدار قرارات إزالة للعقارات في حالة ثبوت عدم صلاحيتها من الناحية الإنشائية.

كما وجّه محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الدولي بتقديم الرعاية الصحية للمصابين على أكمل وجه، ووجّه أيضًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى مستشفى الدولي وصرف المساعدات اللازمة للمصابين.

ويطمئن محافظ الدقهلية المواطنين بأن فرق العمل باشرت مهامها على الفور، وانتقلت كافة الأجهزة إلى موقع الحادث للتعامل معه، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحادث.