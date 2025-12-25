مقتل شخص على يد طليقته بسبب خلافات أسرية في شبرا الخيمة

أقدمت ربة منزل بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على إنهاء حياة طليقها، بطعنة نافذة بسلاح أبيض (سكين) داخل محل عمله، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية عقب انفصالهما.



تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص على يد طليقته بمنطقة مسطرد.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو أحمد ح.، 37 عامًا، تاجر أدوات كهربائية، مقيم بمنطقة مسطرد، مصابًا بطعنة نافذة بالكتف الأيسر أودت بحياته.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة، ربة منزل ومقيمة بذات المنطقة، توجهت إلى محل عمل طليقها يوم الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، على خلفية تطليقه لها منذ 10 أيام، وعلمها بزواجه من أخرى عقب الطلاق، وعلى إثر ذلك، استلت سكينًا من داخل المحل ووجهت له طعنة نافذة بالكتف الأيسر، أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أن الجريمة جاءت إثر تعدي المجني عليه عليها بالضرب داخل محل عمله.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع مباشرة التحقيقات في الواقعة.