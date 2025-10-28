يتطلع صلاح محسن، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، للانضمام لصفوف المنتخب في الفترة القادمة.

صرح صلاح محسن عبر قناة أون سبورت 1 مساء الإثنين "لقد أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد، وكنت ثالث هداف الدوري، وأسير بخطى ثابتة هذا الموسم".

شدد مهاجم الأهلي وإنبي السابق "أحترم وجهة نظر حسام حسن وحلمي طولان، ولا توجد مشاكل معهما، لم يسبق لي أن تدربت تحت قيادة حسام حسن، ولكنه كان مهاجما كبيرا، لا يمكن التعليق عليه أو على قراراته".

وكشف "لقد تواصل معي طبيب المنتخب الأول قبل المعسكر الأخير، ولكن الإصابة منعتني، بينما لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب".

واستطرد "العودة للمنتخب إنجاز كبير، وأحلم باللعب في كأس أمم أفريقيا وكأس العالم".

وتابع ضاحكا "امنحني ثقة ولعب ولن أرى أحدا.. الثقة والمشاركة بانتظام هي أهم شيء في كرة القدم"، مضيفا "مشواري مع إنبي كانت الأفضل، وهناك فترة مع الأهلي تحت قيادة موسيماني".

واستطرد "إذا عاد بي الزمن، لن يحدث ما حدث لي في السنوات السابق، بالتأكيد كل شخص ينضج مع الوقت".

وبشأن طرده في مباراة المصري والاتحاد الليبي بكأس الكونفدرالية، كشف "حارس المرمى ضربني في قدمي دون أن ينتبه أحد، وسألته لماذا تفعل ذلك؟ ولم يتوقف بل ضرب دغموم أيضا بدون سبب".

وأتم صلاح محسن "لقد ضربني فجأة وأصابني بالجنون، لذا ضربته، وكنت مستعدا للحصول على طردين في هذه اللحظة".