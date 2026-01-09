زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن أوكرانيا تستعد لمواجهة هجمات روسية جوية مكثفة فيما تضرب البلاد موجة برد قارس.

وحذر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور من كييف قائلا: "هناك معلومات عن احتمال شن روسيا هجوما ضخما آخر الليلة"، فيما دعا المواطنين إلى الانتباه لصافرات إنذار الغارات والاحتماء في ملاذات.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا تعطي حرب الشتاء الأولوية على الدبلوماسية، حيث تستهدف البنية التحتية الأوكرانية للطاقة بالصواريخ الجوالة بدلا من الانخراط في جهود السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شتى أرجاء أوكرانيا لما دون الصفر اعتبارا من غد الجمعة، فيما أشار خبراء الأرصاد إلى وصول درجات الحرارة إلى سالب 10 درجات مئوية في كييف والمناطق الشمالية.

وأضاف زيلينسكي أن منطقة دنيبروبتروفسك عانت من أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي منذ نحو أربع سنوات عقب الضربات التي شنتها روسيا صباح اليوم.

وأضاف أنه بحث مع رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو احتمالية الحد من العمل في المدارس والمكاتب والمنشآت غير الضرورية على مدار الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس مقتل أربعة مدنيين جراء هجمات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون، أولكسندر بروكودين، عبر تطبيق تليجرام، إن رجلا لقي حتفه جراء هجوم بطائرة مسيرة قرب بلدة بيريسلاف، فيما أصيب شخص آخر.

وأضافت السلطات أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم استهدف وسط مدينة خيرسون، حيث توفي أحدهم متأثرا بجراحه داخل المستشفى، فيما أصيب شخصان آخران في الهجوم نفسه.