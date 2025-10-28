حذرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، من ظاهرة «الكيانات وهمية» التي تعمل تحت مسمى أكاديميات ومراكز تدريب، وتستغل طموح الشباب عبر إعلانات «غريبة ومضللة» على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوهمهم بمنح شهادات معتمدة وتصاريح لمزاولة المهنة.

وقالت خلال تصريحات لـ «Extra News» إن هذه الظاهرة «شائكة ومستمرة» منذ فترة، مشيرة إلى عرض الإعانات بشكل «مستفز جدًا».

وأكدت أن هؤلاء الخريجين غير المؤهلين يمثلون «دخلاء على المهنة»، مشيرة في الوقت ذاته أن المريض في المستشفى لا يستطيع التمييز بين الممرض المؤهل وغير المؤهل.

وأوضحت أن هؤلاء «يُحسبون على مهنة التمريض، لكنهم غير مؤهلين علميا ولا عمليا ولا سلوكيا؛ نحن نُخاطر بحياة مواطنين من أجل كسب غير مشروع»، مشيرة إلى توظيفهم في مستشفيات خاصة غير معروفة لا تقدر الممرض وتمنح أجورًا متدنية للغاية.

وشددت أن «المصيبة الكبرى أن بعض كليات التمريض، توجد بها مراكز ذات طابع خاص داخل الكلية، تمنح شهادات تدريب بختم الكلية فتضفي شرعية، وبناء على ذلك تبدأ المستشفى في تدريبه بشكل عملي».

وأضافت أن النقابة اتخذت خطوات تصعيدية لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال إرسال خطابات رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الصحة والتعليم العالي والتضامن والعمل، للمطالبة بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات التي تؤدي إلى «تدني الخدمة الصحية للمواطن وتتسبب في مضاعفات».

وأكدت أن النقابة تتعاون مع وزارة الصحة والمحليات لإغلاق هذه المراكز الوهمية بناءً على بلاغات يتم رصدها عبر نشطاء من شباب المهنة، لافتة إلى إغلاق الكثير من الكيانات خلال الفترة الماضية لكن المشكلة «كبيرة».