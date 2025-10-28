محمود الهباش: لا أدري من يطرح اسم «الشوا» لرئاسة لجنة إدارة قطاع غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو المسئول عن اختيار رئيس لجنة إدارة شئون غزة في الفترة القادمة (لجنة تكنوقراط)، موضحًا أنه لم يتم تحديد الأسماء بعد، وأن كل ما نشر هو مجرد شائعات.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON E، مساء الاثنين، أن السلطة قبلت تشكيل لجنة مرتبطة بها، مشيرًا إلى سعيهم لإبقاء قطاع غزة متصلًا إداريًا وأمنيا وسياسيا بأنحاء الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن المشروع الأمريكي-المصري-القطري، لم يناقش آلية تشكيل لجنتي إدارة غزة والإسناد المجتمعي، مؤكدًا غياب أي نصوص داعمة لهذا الاتفاق.

وتساءل عمن طرح اسم أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط لحكم القطاع، معلقًا: "من الذي طرحه أصلا ومن الذي تحدث عنه أنا لا أعرف".

وأكد أنهم لا يرفضون الشوا شخصيًا، بل يطالبون بوجود آلية منطقية لاختيار الشخص المناسب بقرار وطني فلسطيني، مشيرًا إلى أن المناقشات الحالية تجري في إطار اختيار وزير من الحكومة الفلسطينية لرئاسة هذه اللجنة.